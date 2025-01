Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagmittag mit roter Tendenz

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 52,41 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,6 Prozent im Minus bei 52,41 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 52,41 EUR aus. Mit einem Wert von 53,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 701.179 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,45 EUR) erklomm das Papier am 08.04.2024. Gewinne von 47,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,75 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 3,17 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,38 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 5,30 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 69,05 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 25.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,66 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,44 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,18 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 34,53 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37,20 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 9,62 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Dezember 2024: So schätzen Experten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein

Schwacher Handel: STOXX 50 verbucht schlussendlich Verluste