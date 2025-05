Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 54,20 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 54,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 54,48 EUR. Bei 54,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 152.527 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei 73,68 EUR markierte der Titel am 08.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,94 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (45,60 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,36 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 64,68 EUR an.

Am 30.04.2025 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,74 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,86 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 33,22 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 35,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 29.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

