Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag in Rot

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 53,54 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 53,54 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 53,26 EUR. Bei 54,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 178.623 Aktien.

Am 08.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,66 Prozent. Am 13.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,75 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,21 Prozent.

Nach 5,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,38 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 69,05 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 25.10.2024. Das EPS wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,44 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 37,20 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 34,53 Mrd. EUR.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 20.02.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.02.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 9,62 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

