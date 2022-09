Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagnachmittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 04:22 Uhr 2,3 Prozent. Im Tageshoch stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 56,95 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 977.498 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,90 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 27,69 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.07.2022 Kursverluste bis auf 50,19 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 12,23 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,60 EUR.

Am 27.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,91 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,81 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 36.440,00 EUR, gegenüber 43.482,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,20 Prozent präsentiert.

Am 26.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 26.10.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 11,51 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Aktie leichter: Mercedes kooperiert mit Rivian - Rivian-Aktie mit Kursrally

Ferrari-Aktie: Ferrari will bei Heimrennen besonderes Zeichen setzen

BMW, Mercedes-Benz & Co.: Gassorgen belasten Auto-Aktien

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com