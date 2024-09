Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gibt am Dienstagmittag ab

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 57,86 EUR ab.

Bei 77,45 EUR markierte der Titel am 08.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,86 Prozent. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 55,08 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 4,80 Prozent Luft nach unten.

Nach 5,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,97 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 88,45 EUR.

Am 26.07.2024 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS belief sich auf 2,95 EUR gegenüber 3,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,92 Prozent auf 36,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 38,24 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 23.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2024 11,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

