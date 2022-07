Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14.07.2022 16:22:00 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 50,33 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 50,28 EUR. Bei 51,63 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 1.773.697 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 17.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 77,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 35,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.07.2022 bei 50,28 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 86,93 EUR.

Am 27.04.2022 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,26 EUR gegenüber 3,36 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 34.858,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41.017,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 27.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 26.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,18 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie höher: Prozess zu Klage von Verbraucherschützern gegen Mercedes beginnt - Kein Urteil

Erste Schätzungen: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mercedes-Aktie sinkt: Mehr als 2.800 Kunden in Musterfeststellungsklage - Absatz von Mercedes-Benz fällt im 2. Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: ben bryant / Shutterstock.com