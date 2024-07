Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 63,33 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,8 Prozent auf 63,33 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 63,24 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 64,13 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 985.214 Stück.

Am 08.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,30 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 5,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,98 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 91,65 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,86 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 3,69 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 35,87 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,52 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.07.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2025 11,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

