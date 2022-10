Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag im Plus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 4,3 Prozent auf 57,63 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 57,99 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 56,47 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.624.409 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 77,90 EUR markierte der Titel am 17.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 26,02 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.07.2022 bei 50,19 EUR. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 14,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 83,27 EUR angegeben.

Am 27.07.2022 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,81 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 36.440,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43.482,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,20 Prozent verringert.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 26.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 11,67 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

CAM-Studie: Tesla ist der mit Abstand innovativste E-Autobauer

Mercedes-Benz-Aktie verliert dennoch: Mercedes will Effizienz in Fahrzeugproduktion durch Cloud-Lösung von Microsoft erhöhen

September 2022: Experten empfehlen Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com