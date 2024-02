Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 67,35 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 67,35 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 66,92 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 67,31 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 558.326 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (76,10 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 12,99 Prozent wieder erreichen. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Im Jahr 2022 erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,19 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 83,70 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,44 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,72 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 37.200,00 EUR im Vergleich zu 41.003,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 25.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 12,96 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

