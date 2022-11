Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies um 04:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 62,19 EUR. Im Tageshoch stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 62,47 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 61,55 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 61,68 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 675.813 Stück gehandelt.

Am 17.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,90 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 20,17 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 50,19 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 23,91 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,07 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37.716,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 40.083,00 EUR umgesetzt worden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 17.02.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 15.02.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 12,47 EUR im Jahr 2022 aus.

