Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verliert am Montagvormittag

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 48,34 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 48,34 EUR nach. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 48,21 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,35 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 75.514 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 05.07.2024 auf bis zu 66,28 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 37,11 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 45,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,17 EUR. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 65,15 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2025. Das EPS wurde auf 1,74 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,86 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 35,87 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 33,22 Mrd. EUR.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.07.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,30 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

