Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schiebt sich am Montagvormittag vor

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 58,80 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 58,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 59,56 EUR. Bei 59,37 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 99.726 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,45 EUR) erklomm das Papier am 09.04.2024. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 24,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,75 EUR am 13.11.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 13,69 Prozent Luft nach unten.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,80 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 68,05 EUR angegeben.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 20.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,57 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,99 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 38,45 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 40,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 24.04.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,75 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

