Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagnachmittag ins Plus

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 65,87 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 65,87 EUR. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 66,32 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 65,11 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.975.527 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.04.2024 auf bis zu 77,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 17,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 55,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 16,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,97 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 94,22 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,86 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,69 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 35,87 Mrd. EUR, gegenüber 37,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,38 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 26.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 23.07.2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,74 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

