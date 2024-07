Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Nachmittag schwächer

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 60,94 EUR nach.

Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 60,94 EUR. In der Spitze fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 60,89 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 61,51 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.618.794 Aktien.

Bei 77,45 EUR markierte der Titel am 08.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 27,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,08 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 9,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 5,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,99 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 91,65 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 26.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,95 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,34 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,92 Prozent zurück. Hier wurden 36,74 Mrd. EUR gegenüber 38,24 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 25.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2024 11,59 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

