Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 156,00 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 156,00 EUR. Die Merck-Aktie sank bis auf 155,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 158,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 79.874 Merck-Aktien.

Bei 177,00 EUR markierte der Titel am 30.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,46 Prozent hinzugewinnen. Am 13.12.2023 gab der Anteilsschein bis auf 134,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,91 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,31 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 189,14 EUR.

Am 01.08.2024 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,40 EUR gegenüber 1,62 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,35 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Merck-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 13.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

