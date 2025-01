Merck Aktie News: Merck verzeichnet am Freitagmittag kaum Ausschläge

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 140,35 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der Merck-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 140,35 EUR. Bei 141,45 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 139,95 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 140,90 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 20.512 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.08.2024 bei 177,00 EUR. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 20,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 136,10 EUR am 20.12.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 3,03 Prozent sinken.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,35 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 186,71 EUR für die Merck-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 14.11.2024. Das EPS belief sich auf 1,86 EUR gegenüber 1,70 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 5,27 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,17 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 06.03.2025 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 05.03.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2024 8,77 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind

Optimismus in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im LUS-DAX

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verliert am Mittag