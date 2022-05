Merck Aktie News: Merck am Donnerstagvormittag mit Kursplus

Die Aktie notierte um 05.05.2022 09:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 172,00 EUR zu. Bei 172,15 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 171,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 9.955 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 231,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 25,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.05.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 134,50 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 212,00 EUR.

Am 03.03.2022 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Das EPS wurde auf 2,06 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,56 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.213,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.598,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2022 wird am 12.05.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2023-Kennzahlen am 18.05.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,27 EUR je Merck-Aktie belaufen.

