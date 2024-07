Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Merck. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Merck-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 152,65 EUR.

Die Merck-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 152,65 EUR. Bei 154,40 EUR erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Merck-Aktie sank bis auf 152,65 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 153,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 70.847 Merck-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.06.2024 bei 176,25 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 134,30 EUR am 13.12.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 12,02 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,34 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 186,00 EUR.

Am 15.05.2024 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,27 Prozent auf 5,12 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Merck wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 8,72 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart fester

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht schlussendlich Zuschläge