Merck Aktie News: Merck am Dienstagvormittag stabil

Die Aktie von Merck zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Merck-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 143,15 EUR.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 143,15 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 143,15 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der Merck-Aktie ging bis auf 142,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 142,85 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.376 Merck-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.08.2024 bei 177,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 19,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 136,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 4,92 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,35 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 185,57 EUR.

Am 14.11.2024 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,86 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,80 Prozent auf 5,27 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,17 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Merck am 06.03.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 05.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,77 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

