Merck Aktie News: Merck gewinnt am Mittag an Fahrt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 152,80 EUR.

Das Papier von Merck legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 152,80 EUR. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 153,15 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 152,60 EUR. Zuletzt wechselten 18.400 Merck-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2024 auf bis zu 176,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,35 Prozent hinzugewinnen. Bei 134,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 12,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,34 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 186,00 EUR für die Merck-Aktie.

Merck gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,60 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,83 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,12 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Merck wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2024 8,72 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

