Merck Aktie News: Merck am Freitagvormittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 109,90 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 109,90 EUR. Im Tief verlor die Merck-Aktie bis auf 109,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 110,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.597 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 31.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 177,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 61,06 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 19.06.2025 auf bis zu 108,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 1,64 Prozent sinken.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,29 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 163,50 EUR für die Merck-Aktie aus.

Merck ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 5,28 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,70 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

