Merck Aktie News: Merck am Freitagmittag gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Merck. Zuletzt stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 110,95 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere um 11:48 Uhr 0,2 Prozent. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 111,05 EUR zu. Mit einem Wert von 110,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 38.234 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 177,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 37,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 108,10 EUR. Dieser Wert wurde am 19.06.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,57 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,29 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 163,50 EUR angegeben.

Merck gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,60 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,13 Prozent auf 5,28 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,70 EUR je Aktie belaufen.

