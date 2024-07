Merck Aktie News: Merck am Montagvormittag behauptet

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Merck zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Merck-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 152,55 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Merck-Aktie um 09:05 Uhr im XETRA-Handel bei 152,55 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Merck-Aktie sogar auf 152,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 152,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 152,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.635 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 176,25 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 15,54 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.12.2023 (134,30 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,34 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 186,00 EUR.

Am 15.05.2024 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es stand ein EPS von 1,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,83 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,12 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 8,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

