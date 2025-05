Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Merck gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.

Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 123,65 EUR. Die Merck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 124,25 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 122,15 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 84.378 Merck-Aktien den Besitzer.

Bei 177,00 EUR erreichte der Titel am 31.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 43,15 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 110,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Abschläge von 10,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,32 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 169,94 EUR.

Am 06.03.2025 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS wurde auf 1,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,35 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,42 Mrd. EUR – ein Plus von 3,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5,23 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,99 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

