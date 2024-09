Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Merck. Zuletzt konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 169,90 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 169,90 EUR nach oben. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 170,45 EUR an. Bei 169,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 42.951 Merck-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 177,00 EUR erreichte der Titel am 30.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.12.2023 auf bis zu 134,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,37 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 185,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 01.08.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,62 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,35 Mrd. EUR – ein Plus von 0,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5,30 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 13.11.2025 dürfte Merck die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 8,88 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

