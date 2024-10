Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 155,00 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 155,00 EUR. Die Merck-Aktie legte bis auf 156,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 154,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 53.252 Merck-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.08.2024 erreicht. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 12,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.12.2023 (134,30 EUR). Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 15,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,31 EUR belaufen. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 189,14 EUR.

Am 01.08.2024 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,40 EUR gegenüber 1,62 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 5,35 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,30 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Merck-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Merck rechnen Experten am 13.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 8,90 EUR je Merck-Aktie.

