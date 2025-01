Merck Aktie News: Merck am Freitagmittag gesucht

Notierung im Blick

Die Aktie von Merck zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 143,05 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,7 Prozent auf 143,05 EUR. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 143,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 141,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.078 Merck-Aktien.

Am 30.08.2024 markierte das Papier bei 177,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 19,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 136,10 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Mit Abgaben von 4,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,35 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 184,00 EUR an.

Am 14.11.2024 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,86 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,70 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,80 Prozent auf 5,27 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,17 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 06.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 05.03.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,77 EUR im Jahr 2024 aus.

