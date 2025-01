Merck Aktie News: Merck am Vormittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Merck

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 141,35 EUR ab.

Das Papier von Merck befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 141,35 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 141,35 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 141,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.508 Merck-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,00 EUR) erklomm das Papier am 30.08.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 20,14 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 136,10 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 3,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,35 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 184,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 14.11.2024. Das EPS wurde auf 1,86 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,80 Prozent auf 5,27 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,17 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Merck wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 05.03.2026 dürfte Merck die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 8,77 EUR je Merck-Aktie.

