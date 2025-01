Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Merck im Blick

Die Aktie von Merck zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 141,70 EUR.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 141,70 EUR. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 145,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 141,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 207.727 Aktien.

Bei einem Wert von 177,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.08.2024). Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 19,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 136,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,95 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 184,00 EUR für die Merck-Aktie.

Am 14.11.2024 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,86 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5,27 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,17 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,80 Prozent gesteigert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 8,77 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

