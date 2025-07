Merck Aktie News: Merck am Dienstagvormittag höher

Kursentwicklung

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 110,95 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 1,0 Prozent auf 110,95 EUR. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 111,20 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 110,25 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.462 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 31.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 59,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.06.2025 bei 108,10 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 2,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,29 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 163,50 EUR.

Merck ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,28 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,12 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,69 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

