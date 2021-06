Merck-Aktie aktuell: Merck fällt

Die Merck-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 154,30 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX, der im Moment bei 15.702 Punkten tendiert. In der Spitze büßte die Merck-Aktie bis auf 154,25 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 155,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 63.987 Merck-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 157,00 EUR erreichte der Titel am 11.06.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 98,20 EUR am 16.06.2020.

Experten gaben als mittleres Kursziel 144,54 EUR an. Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 8,05 EUR je Merck-Aktie.

Die Merck KGaA ist ein weltweit tätiger Chemie-, Pharma- und Life Science-Konzern. Die Medikamente des Unternehmens, die in vielen Ländern weltweit angeboten werden, werden bei Erkältungsbeschwerden und beim täglichen Gesundheitsschutz, bei neurodegenerativen Erkrankungen sowie in den Bereichen Onkologie, Fruchtbarkeit, Endokrinologie und Rheumatologie verwendet. Außerdem bietet Merck Originalpräparate gegen Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen sowie Produkte für die Selbstmedikation. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft sogenannte Performance Materials für die Branchen Unterhaltungselektronik, Beleuchtung, Drucktechnik oder Kosmetik. Das Produktangebot erstreckt sich hier von Flüssigkristallen für Displays über funktionelle Füllstoffe bis hin zu Effektpigmenten. Ergänzt wird das Angebot von Merck durch Laborchemikalien, Lösungsmittel, Filtertechniken für die Wasseraufbereitung sowie Bioprozessverfahren und bioanalytische Services für die Pharmaindustrie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Merck KGaA