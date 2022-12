Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 189,45 EUR. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 190,60 EUR. Mit einem Wert von 189,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 155.410 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 231,50 EUR. Gewinne von 18,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.06.2022 bei 153,10 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,74 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 211,78 EUR an.

Merck gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,12 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,24 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.805,70 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 4.973,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2023 erfolgen. Merck dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 07.03.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 10,32 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Merck KGaA