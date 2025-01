Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Nachmittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Merck. Zuletzt stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 142,00 EUR.

Das Papier von Merck legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 142,00 EUR. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 143,25 EUR an. Bei 140,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 78.397 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 177,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.08.2024). Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 24,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 136,10 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 4,15 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,35 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 184,00 EUR für die Merck-Aktie aus.

Am 14.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,86 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,70 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,27 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,17 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 8,77 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

