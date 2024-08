Merck Aktie News: Merck am Donnerstagmittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Merck. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 168,05 EUR zu.

Die Merck-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 168,05 EUR. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 168,70 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 167,60 EUR. Bisher wurden heute 13.703 Merck-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 176,25 EUR erreichte der Titel am 12.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 4,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 134,30 EUR fiel das Papier am 13.12.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,37 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 185,67 EUR.

Merck gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,62 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5,35 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,94 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 14.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 13.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 8,88 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

