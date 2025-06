Merck Aktie News: Merck am Dienstagmittag im Minus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 113,75 EUR.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 113,75 EUR. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 113,60 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 113,90 EUR. Zuletzt wechselten 63.230 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 31.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 177,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 55,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 110,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 2,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 165,86 EUR angegeben.

Merck ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,69 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,60 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,28 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,12 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,70 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

