Merck Aktie News: Merck am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Merck-Aktie musste um 18.07.2022 09:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 172,60 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 172,50 EUR. Bei 173,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.962 Merck-Aktien.

Am 30.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 231,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 153,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 12,74 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 217,73 EUR an.

Merck ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,41 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,18 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 5.198,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.631,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.08.2022 erfolgen. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 03.08.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 10,04 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie etwas tiefer: Merck implementiert Automatisierungssoftware

Top 10: Die zehn teuersten Unternehmen in Deutschland

Prozessanalysetechnologien: Merck kooperiert mit Agilent - Merck-Aktie gibt nach

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA

Bildquellen: Merck KGaA