Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Donnerstagmittag ins Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 169,75 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:49 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 169,75 EUR nach oben. Bei 170,85 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 168,85 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 49.487 Merck-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.08.2024 auf bis zu 177,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,27 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Mit Abgaben von 20,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,32 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 189,14 EUR für die Merck-Aktie.

Am 01.08.2024 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,62 EUR je Aktie gewesen. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,35 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 14.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 13.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,90 EUR je Merck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich mittags leichter

Freundlicher Handel in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell

Merck und Siemens vertiefen Partnerschaft im Smart Manufacturing - Aktien in Rot