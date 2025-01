Merck Aktie News: Merck am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Merck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 141,80 EUR.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 141,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 141,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 141,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.712 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 30.08.2024 markierte das Papier bei 177,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 24,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 136,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,35 EUR je Merck-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 184,00 EUR je Merck-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 14.11.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,86 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,70 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,27 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 5,17 Mrd. EUR eingefahren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 8,77 EUR je Aktie belaufen.

