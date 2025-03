Merck Aktie News: Merck tendiert am Vormittag südwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 131,85 EUR.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 131,85 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 131,55 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 131,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.121 Merck-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 177,00 EUR erreichte der Titel am 31.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 34,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2025 bei 130,50 EUR. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 1,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,46 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 180,57 EUR.

Merck gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,42 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 9,30 EUR je Aktie aus.

