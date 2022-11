Merck Aktie News: Merck tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 174,35 EUR abwärts. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 173,65 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 175,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 206.734 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 30.12.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 231,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 24,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.06.2022 bei 153,10 EUR. Mit einem Kursverlust von 13,88 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 213,20 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 10.11.2022. In Sachen EPS wurden 2,12 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 2,24 EUR je Aktie eingenommen. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.805,70 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.973,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 02.03.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Merck.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 10,31 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

