Merck Aktie News: Merck legt am Mittwochmittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Merck. Zuletzt stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 144,70 EUR.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 144,70 EUR. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 145,65 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 144,95 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 31.547 Merck-Aktien.

Am 30.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 177,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2024 Kursverluste bis auf 136,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,94 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,35 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 184,00 EUR aus.

Am 14.11.2024 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,86 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,70 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,17 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,27 Mrd. EUR ausgewiesen.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2024 8,77 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

