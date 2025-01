Merck Aktie News: Merck am Mittwochvormittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 144,95 EUR. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 145,15 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 144,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.359 Merck-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 177,00 EUR erreichte der Titel am 30.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 22,11 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2024 bei 136,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,35 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 184,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 14.11.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,86 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,70 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 5,27 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,17 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 8,77 EUR je Merck-Aktie.

