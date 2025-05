Merck Aktie News: Merck verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Merck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 114,95 EUR ab.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 114,95 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 114,95 EUR aus. Mit einem Wert von 117,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 61.580 Stück.

Am 31.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 177,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 53,98 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 110,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 3,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,29 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 168,86 EUR.

Am 13.05.2025 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,60 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,28 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2025 8,86 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

