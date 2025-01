Merck Aktie News: Merck am Vormittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 144,40 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 144,40 EUR. Im Tief verlor die Merck-Aktie bis auf 144,15 EUR. Mit einem Wert von 144,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 5.489 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 30.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 177,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 18,42 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 136,10 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Mit Abgaben von 5,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,35 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 184,00 EUR für die Merck-Aktie.

Merck ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,86 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,70 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,17 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,27 Mrd. EUR ausgewiesen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 8,77 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsende stärker

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Dienstagshandels

JP Morgan Chase & Co. gibt Merck-Aktie Overweight