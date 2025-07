Merck Aktie News: Merck wird am Mittwochvormittag ausgebremst

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Merck. Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 112,20 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 112,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 112,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 113,35 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.976 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,75 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 108,10 EUR am 19.06.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 3,65 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,29 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 163,50 EUR angegeben.

Am 13.05.2025 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,69 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 1,60 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,13 Prozent auf 5,28 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,70 EUR im Jahr 2025 aus.

