Merck Aktie News: Merck gibt am Nachmittag ab

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 23.06.2022 16:22:00 Uhr 1,5 Prozent auf 154,75 EUR. Die Merck-Aktie sank bis auf 153,45 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 155,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 137.122 Merck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.12.2021 bei 231,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,15 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 153,10 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 1,08 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 220,45 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 12.05.2022. Das EPS wurde auf 2,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.198,00 EUR im Vergleich zu 4.631,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.08.2022 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 03.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,50 EUR je Aktie belaufen.

