Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Vormittag auf rotes Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 157,35 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 157,35 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 157,25 EUR. Bei 158,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 3.922 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 30.08.2024 markierte das Papier bei 177,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 11,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.12.2023 (134,30 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,31 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 189,14 EUR.

Am 01.08.2024 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,62 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 5,35 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,30 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Merck-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 13.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2024 8,90 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

