Merck Aktie News: Merck am Vormittag höher

Aktien in diesem Artikel Merck 165,15 EUR

0,15% Charts

News

Analysen

Um 09:06 Uhr ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 166,05 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 166,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 166,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.030 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 11.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 202,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,13 Prozent hinzugewinnen. Am 23.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 153,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 208,70 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Merck am 11.05.2023 vor. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,41 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.293,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.198,00 EUR in den Büchern standen.

Die Merck-Bilanz für Q2 2023 wird am 03.08.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,51 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie leichter: Merck-Chefin will Umfang von Tierversuchen reduzieren

Jefferies senkt Ziel für Merck KGaA auf 190 Euro - 'Buy' - Merck-Aktie legt zu

Merck-Aktie dennoch freundlich: Darmstädter Merck mit deutlichem Gewinnrückgang

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA

Bildquellen: Merck KGaA