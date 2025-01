Merck Aktie News: Merck am Donnerstagnachmittag gefragt

So bewegt sich Merck

Die Aktie von Merck zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 150,80 EUR.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 150,80 EUR. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 150,90 EUR zu. Bei 148,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 70.482 Merck-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.08.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 17,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 136,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 10,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,34 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 184,00 EUR.

Merck gewährte am 14.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,86 EUR gegenüber 1,70 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,27 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,17 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,75 EUR je Merck-Aktie belaufen.

