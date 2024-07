Merck Aktie News: Merck am Dienstagvormittag freundlich

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 165,55 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 165,55 EUR. Die Merck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 165,65 EUR aus. Bei 164,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 5.916 Merck-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 176,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 134,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 23,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,33 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 182,00 EUR aus.

Am 15.05.2024 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5,12 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,66 EUR im Jahr 2024 aus.

